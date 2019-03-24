المكسيك: احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى حاولوا دخول الولايات المتحدة

قالت حكومة ولاية تاماوليباس في شمال شرق المكسيك، إن الشرطة ومسؤولين اتحاديين احتجزوا 107 مهاجرين من دول أمريكا الوسطى، كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من مدينة رينوسا الحدودية.

واعترضت الشرطة، إثر تلقيها معلومات، مجموعة من المهاجرين جاؤوا في شاحنات في الجزء الغربي من المدينة، التي تقع قبالة مدينة ماكالين في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت حكومة ولاية تاماوليباس في بيان، إن مسلحين مجهولين شرعوا في إطلاق النار على الشرطة في موقع اعتراض المهاجرين، مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين في تبادل لإطلاق النار.

وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت سلاحا ناريا وذخيرة، لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن اعتقال المسلحين ولا هويتهم.

كما اكتشفت الشرطة وجود مجموعة من الرجال والنساء من أمريكا الوسطى على مشارف طريق سريع في رينوسا. وقالت الحكومة إن الشرطة استدعت مسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين يقومون حاليا بفحص الوضع القانوني للمهاجرين المحتجزين.

ونقلت الشرطة عن المعهد الوطني للهجرة أن السلطات تحتجز 51 من جواتيمالا، و47 من هندوراس، وتسعة من السلفادور في المجمل.

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وتعهدت الحكومة الجديدة في المكسيك بتنظيم وكبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على حدودها الشمالية، مع محاولتها تقليل التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة غير المشروعة لبلاده.