ميشال عون لدول أوروبا: انتظروا أمواجا جديدة من المهاجرين قريبا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن على أوروبا أن تتوقع قدوم أمواج من المهاجرين الذين سيتدفقون عليها قريبا، في ضل الوضع الاقتصادي الذي يعانيه البلد الذي عرف توافدا كبيرا للاجئين خلال الحرب السورية.

وذكر عون خلال زيارة قادته إلى روسيا هذا الأسبوع، أن لبنان تؤوي عددا كبيرا من اللاجئين ولا يمكن للبنان أن تتحمل لوحدها.

وبحسب أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن لبنان تؤوي أزيد من مليون لاجئ اغلبهم من سوريا، فيما تتحدث أرقام أخرى عن أزيد من مليون ونصف لاجئ، وهو ما يمثل ربع عدد سكان البلاد البالغين 6 ملايين نسمة.

وأضاف الرئيس اللبناني أن الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها لبنان ستجبر اللاجئين المقيمين فيها إلى البحث عن مستقبل أفضل في الدول الأوروبية.

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال عون إن "أوروبا معنية بإيجاد حل بما ان اللاجئين السوريين في لبنان غير راضيين عن الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان" مضيفا:"أمواج جديدة من المهاجرين قادمة إلى أوروبا قريبا".

من جهته عبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن امتنانه مع لرفض التشيك لنظام الحصص الخاص باللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي.

وغرد عبر حسابه الخاص في توتير خلال زيارته قادته إلى التشيك، الأربعاء، " أخذت تشيكيا موقفا رفضت فيه موقف الكوتا الذي اراده الاتحاد الاوروبي في التعامل مع النزوح، ونقدر هذا الموقف من منطلق انها عارضت القرار الأوروبي".

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