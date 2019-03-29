المشرعون البريطانيون يرفضون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة

من جديد تتلقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ما ي هزيمة في البرلمان برفض المشرعين البريطانيين اتفاق الخروج من الاتحاد البريطاني للمرة الثالثة.

وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 لصالح رفض اتفاق الانسحاب.

وبمجرد إعلان هذا الرفض انخفض الجنيه الاسترليني عن مستوى 1,30 دولار، وقفزت أسعار سندات الحكومة في حين انخفض العائد على سندات 10 سنوات أقل من 1 في المئة، وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية 0.5% .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الجمعة إنه إذا فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الحصول على دعم البرلمان لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول 12 أبريل، فإن أوروبا ستقرر مع بريطانيا تحديد الإطار الزمني لخروجها.

وبعد الهزيمة قالت ماي إن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يوافقوا على التمديد.

وبعد التصويت غرد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي قائلاً إنه يدعو لاجتماع أوروبي في العاشر من نيسان/ أبريل.

أما رئيس الوزراء الهولندي مارك روته فقال إن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد دون صفقة بات حقيقياً جداً بعد رفض الصفقة.