محكمة مصرية تقضي بسجن 30 متشددا لاتهامات أمنية

قضت محكمة مصرية يوم السبت بسجن 30 إسلاميا متشددا لما بين 10 سنوات والسجن المؤبد لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وقال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التي حاكمت المتهمين في القاهرة إن المحكمة عاقبت 18 متهما بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 سنة وأربعة بالسجن عشر سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة. وشمل الحكم حرمان المتهمين الهاربين من التصرف في أموالهم.

وعوقب 20 من بين المتهمين حضوريا.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة بنفسها.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم وذلك إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

ويحرم السجن المشدد المحكوم عليهم من العفو عن جزء من العقوبة.

ونسبت الشرطة إلى المتهمين التخطيط في عام 2017 لتفجير انتحاري مزدوج في كنيسة بمدينة الإسكندرية الساحلية والتخطيط لتفجير متجر خمور بمدينة دمياط التي تقع على البحر المتوسط أيضا.

ولم يبد المتهمون الذين كانوا يرتدون ملابس السجن البيضاء أي رد فعل على الحكم.

وقالت السلطات وقت إلقاء القبض عليهم إنهم يعتنقون أفكار تنظيم الدولة الإسلامية وتلقوا تدريبات عسكرية في الخارج والداخل. وكانت محاكمتهم قد بدأت في يونيو حزيران عام 2018.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وسط احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013 ألقت السلطات القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وإسلاميين آخرين وقدمتهم للمحاكمة وسط أحداث عنف.

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