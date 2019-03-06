أمنستي: هجمات إلكترونية تستهدف نشطاء حقوق إنسان في مصر

نشرت منظمة العفو الدولية الأربعاء بيانا أكدت فيه تعرض عشرات النشطاء في مجال حقوق الإنسان لهجمات إلكترونية.

وبحسب ما جاء في موقع المنظفة، فإن المعلومات الواردة في البيان جاءت بعد تحقيق أجرته حول استهداف النشطاء والحقوقيين بما وصفته بـ "هجمات التصيد الإلكتروني"، والتي بدأت هذا العام، من خلال تحليل رسائل مشتبه بها أرسلت لهم.

وأكدت أمنستي بأن هذا يعرضهم لخطر شديد في ظل "حملة القمع الشديدة ضد المعارضة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي".

رامي رؤوف، وهو مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية أكد أن هذه الهجمات هي جزء من حملة ترهيب لكل من ينتقد الحكومة، وقال:"على مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديدًا آخر لعملهم الحيوي".

وبحسب البيان، فقد وقعت الهجمات في الفترة الممتدة بين 18 يناير/كانون الثاني و13 فبراير/شباط 2019، وهي الفترة التي توافق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي تطرق خلالها إلى حقوق الإنسان في مصر.

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وقد تم فيها استغلال خدمة أوث OAuth، وهي تقنية مشروعة من قبل مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، لكنها سهلة الاختراق والاستغلال، لتسخر لخرق بيانات الأشخاص المستهدفين، من خلال انتحال صفة.

وجاء في البيان:" قد يطلب تطبيق رزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة. فمن خلال خدمة أوث OAuth، يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين".