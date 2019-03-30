حل لغز "هواتف غارفيلد" الملقاة على الساحل الفرنسي منذ 30 عاماً

استطاع السكان المحليون حل لغز استمر غموضه 30 عاماً بشأن وجود هواتف محمولة على شكل شخصية القط الكرتوني غارفيلد على شواطئ فرنسا الشمالية.

وقالت كلير سيمونان، رئيسة مجموعة محلية لتنظيف الشاطئ: "تواجدت مجموعتنا منذ 18 عاماً وجدنا خلالهم قطعاً لتلك الهواتف في كل مرة قمنا فيها بتنظيف الشاطئ".

واستطاع أحد السكان تأكيد ظنون عمال النظافة بعدما دلهم على كهف وجدوا فيه بقايا حاوية غرقت خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت سيمونان: "وجدنا هذا الكهف المذهل على عمق 30 متراً تحت الأرض وفي قاعه وجدنا بقايا الحاوية و23 سماعة كاملة لهواتف وأسلاك كهربائية خاصة بهم تحت الصخور الموجودة على مقدمة الكهف".

ويبقى جزءاً واحدة من القصة دون حل حتى الآن، حيث لا يعرف أحداً إلى أي سفينة تنتمي الحاوية ومتى غرقت بالضبط.

واشتهرت شخصية القط غارفيلد التي اخترعها رسام الكرتون جيم ديفيز عام 1978 حتى صارت تستخدم في جميع أوجه الحياة اليومية خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن المنصرم.

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