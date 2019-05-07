مفاتيح السيارت في مدينة أمريكة تتعطل لأسابيع.. والسكان يحاولون فك اللغز

عاش سكان أحد المدن ولاية أوهايو، في الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة غريبة ومحيرة، دون أن يجدوا لها تفسيرا.

فلم يتمكن أصحاب السيارات من فتح أبوابهم أو حتى باب مرائب السيارات باستخدام المفاتيح عن بعد طيلة أسابيع.

ففي أواخر أبريل، بدأ سكان مدينة نورث أولمستيد بولاية أوهايو في اكتشاف أن مفاتيح السيارة اللاسلكية ومفاتيح أبواب المرائب قد توقفت عن العمل، أو تعمل بشكل غير متوقع على الإطلاق في الوقت الذي لا يستخدمونها فيه.

وفي بعض الأحيان، يعمل أحد المفتاحين، بينما الآخر لا يعمل والعكس.

ومرات، يمكن فتح أبواب السيارة لاسلكيا عند إيقافها في أماكن أخرى بعيدة عن مدينتهم، ولكن إذا عادت السيارة إلى نورث أولمستيد، تتوقف المفاتيح عن العمل.

افترضت إحدى سكان المدينة، أن بطارية المفاتيح قد تكون سبب المشكلة، فعمدت إالى استبدالها، لكن دون جدوى.

بينما أبلغ العشرات من الجيران عبر عدة شوارع قريبة عن نفس الظاهرة، لم يكن أحد يعلم ما الذي تسبب في حدوث خلل واسع النطاق.

وافترض البعض أنه قد يكون مرتبطًا بقرب مطار كليفلاند هوبكنز الدولي، أو حتى خطر تكنولوجي يتعلق بمركز أبحاث ناسا في المنطقة.

في حين خمن مسؤولو المدينة، أن العطل قد يكون متعلقًا بمزودي الاتصالات والكهرباء، الذين أرسلوا أطقمهم الخاصة للتحقيق في أي شيء يمكن أن يشوش أجهزة إرسال السكان.

على الرغم من هذه الشكوك المبكرة، توصل تحقيق مكثف أجري من قِبل السلطات المحلية إلى أنه كان مجرد جهاز مارق خلف أجهزة البث الإذاعي في البلدة.

والسبب كان جهازا محليا اخترعه أحد محبي الإلكترونيات المحليين، الذي صمم أداة متخصصة لإبلاغه إذا كان أي شخص في الطابق العلوي في منزله عندما يكون منشغلا في الطابق السفلي بقبو منزله.

وقال عضو مجلس مدينة أولمستيد الشمالية كريس غلاسبورن في تصريح يصف المخترع المحلي المجهول، قائلا إنه شخص مهووس بالإلكترونيات، وهو شخص ذو احتياجات خاصة لم يكن لديه فكرة عن الضرر الذي سببه في للسكان المحليين، وذلك بسبب ترددات الراديو الذي تعمل بها أداته بشكل مستمر دون توقف.

وأضاف غلاسبورن "الطريقة التي صمم بها الجهاز، تبث إشارات تفوق 315 ميغا هرتز، لكن لم تكن هناك نية ضارة من صنع الجهاز".

للمزيد على يورونيوز:

بوينغ تعترف بعلمها بمشاكل تقنية في طراز 737 ماكس منذ 2017

شاهد: الشرطة الألمانية توقف 120 سيارة رياضية شاركت في "سباق" غير مرخص

شاهد: شاحنة تهدم منزلا من 3 طوابق

وأدى هذا البث الثابت والمستمر إلى تشويش على إشارات أجهزة الاستقبال المثبتة في أبواب السيارة وأبواب المرائب، والتي تعمل بشكل متكرر في نطاق راديو من 315 ميغا هرتز إلى 433 ميغا هرتز.

وقال غلاسبرن إنه تم الآن تحديد وتعطيل الأداة التي تم اختراعها محليا، مضيفا أنه لن يكون هناك أي تدخل إضافي ناتج عنها، والمقيم وافق على عدم صنع هذه الأجهزة في المستقبل.

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: