محكمة مالطية تتهم 3 أفارقة بخطف ناقلة تجارية أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا

وجهت محكمة في مالطا الاتهام لثلاثة فتية أفارقة يوم السبت بخطف ناقلة تجارية صغيرة أنقذتهم مع آخرين من البحر قبالة ساحل ليبيا.

وكان الثلاثة، الذين دفعوا ببرائتهم، ضمن 108 مهاجرين أفارقة أنقذتهم الناقلة (إلهيبلو 1) في الأسبوع الماضي. واتهموا بتهديد طاقم السفينة يوم الأربعاء لمحاولة إجبار الناقلة على الاتجاه إلى مالطا وعدم إعادتهم إلى ليبيا.

وصعد جنود من مالطا على متن الناقلة بسلام ورافقوها إلى ميناء فاليتا يوم الخميس.

والمتهمون أعمارهم 15 و16 و19 عاماً وأحدهم من ساحل العاجل واثنان من غينيا.

ونشب خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ ذروة لم يتوقعها التكتل في أعداد الوافدين من اللاجئين عبر البحر المتوسط في عام 2015 مما شكل ضغطاً على الخدمات الاجتماعية والأمنية وعزز التأييد لليمين المتطرف والجماعات القومية والشعبوية.

وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن عدد القادمين بحراً تراجع من أكثر من مليون شخص في ذروة أزمة الهجرة إلى نحو 140 ألفاً في العام الماضي. لكن التوترات السياسية بشأن الهجرة لا تزال مرتفعة داخل الاتحاد الأوروبي لا سيما قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في مايو أيار.

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