وزير الدفاع الفنزويلي: بولتون يبعث لي رسائل ويطالبني بفعل الصواب

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو يوم أمس الجمعة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يبعث له رسائل تطالبه بفعل "الشيء الصحيح".

وردا على بولتون قال بادرينو في تصريحات نقلها التلفزيون الفنزويلي "السيد بولتون، أبلغك بأننا نفعل الشيء الصحيح، فعل الشيء الصحيح هو القيام بما هو منصوص عليه في الدستور، فعل الشيء الصحيح هو احترام إرادة الشعب".

ووجه بولتون قبل أيام تحذيرا لروسيا ودول أخرى تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من إرسال قوات وعتاد عسكري إلى فنزويلا، قائلا إن الولايات المتحدة ستعتبر هذه الأفعال "تهديدا مباشرا" لأمن المنطقة.

وقال بولتون في بيان رسمي شديد اللهجة "نحذر بقوة الأطراف من خارج نصف الكرة الغربي من إرسال عتاد عسكري إلى فنزويلا أو أي مكان في المنطقة بنية بدء أو توسيع عمليات عسكرية".

وأضاف "سنعتبر هذه الأعمال الاستفزازية تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين بالمنطقة. سنواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وحمايتها وكذلك مصالح شركائنا في نصف الكرة الغربي".

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