عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: سأتحدث مع روسيا والصين بشأن فنزويلا

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين
الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين
حجم النص Aa Aa

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأزمة في فنزويلا.

وفي حديث للصحفيين، وبعد أن حذر البيت الأبيض روسيا والدول الأخرى من دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإرسال قوات وعتاد عسكري لفنزويلا قال ترامب يوم أمس الجمعة 29 آذار/مارس "سنتحدث على الأرجح في مرحلة ما".

وأضاف ترامب "سأتحدث إلى كثير من الناس، ربما الرئيس بوتين وربما الرئيس الصيني شي".

للمزيد على يورونيوز:

فنزويلا تمنع غوايدو من شغل مناصب عامة لمدة 15 عامًا

كراكاس ميدان تدافع بين موسكو وواشنطن

ترامب يستقبل زوجة غوايدو في البيت الأبيض وبنس يصفها بالشجاعة