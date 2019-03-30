ترامب: سأتحدث مع روسيا والصين بشأن فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأزمة في فنزويلا.

وفي حديث للصحفيين، وبعد أن حذر البيت الأبيض روسيا والدول الأخرى من دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإرسال قوات وعتاد عسكري لفنزويلا قال ترامب يوم أمس الجمعة 29 آذار/مارس "سنتحدث على الأرجح في مرحلة ما".

وأضاف ترامب "سأتحدث إلى كثير من الناس، ربما الرئيس بوتين وربما الرئيس الصيني شي".

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