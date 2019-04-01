احتفالات عارمة في بوينس آيرس عقب إحراز رايسنغ لقب الدولي الأرجنتيني

عمت الاحتفالات شوارع عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس،الأحد، بعد إحراز فريق رايسنغ، لقب الدوري الأرجنتيني الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2014.

وأحرز رايسنغ اللقب بعد تعادله ضد فريق تايغر بهدف لكل منهما، في مبارة شهدت تقدم رايسنغ بهدف في الدقيقة 57 أحرزه اللاعب أغوستو سولاري.

ورغم تسجيل الفريق الخصم هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عبر اللاعب لوكاس رودريغس، إلا أن نتيجة التعادل كانت كافية ليتقدم رايسنغ بفارق النقاط في البطولة.

وبذلك تصدر الفريق البطولة بمجموع 56 نقطة من 24 مباراة لعبها، متقدما على أقرب منافسيه "ديفانسا يا جوستيسا" بأربع نقاط كاملة.

ويعد فريق الوصيف ناد صغير من ضواحي مدينة بوينس آيرس، ظهر لأول مرة عام 1978 في القسم الرابع من البطولة، ولم يفز مطلقا بلقب كبير إلا انه خسر مباراتين من اخر خمس خاضها، وتعادل في واحدة، في حين فاز 15 مباراة من أصل 24 خاضها، مقابل 17 فاز بها الفريق المتصدر، وتعادل في اثنتين.

وبقي رايسنغ محافظا على الطليعة منذ الجولة الرابعة للموسم، ليحرز في النهاية لقب البطولة الثامن عشر في تاريخه.

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ويعد فريق "رايسنغ" واحد من أكبر خمس نواد في الأرجنتين.

وينتظر اجراء مباراة الجولة الأخيرة في الموسم بين المتصدر والوصيف، في السادس من شهر أبريل