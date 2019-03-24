شاهد: "دفاعا عن حياة اثنين".. آلاف الأرجنتيين في شوارع العاصمة لمعارضة الإجهاض

خرج الآلاف من الناشطين إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، أمس السبت، للمطالبة بجعل الإجهاض غير قانوني في الأرجنتين.

وكانت المسيرة بعنوان "دفاع عن حياة اثنين"، والتي يقول نشطاء إنها تشير إلى ضرورة حماية حياة كل من الجنين والأم على السواء.

وقال كارلوس لورينزو، عضو مجموعة "منظمي المسيرة من أجل الحياة": "علينا أن ندافع عن الحياة وأن نوضح لأعضاء البرلمان أن الأرجنتين مؤيدة للحياة".

وفي العام 2018، رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض تم تمريره في الكونغرس. وأثارت القضية نقاشا على مستوى البلاد.

ونظم النشطاء المؤيدون لحق الاختيار احتجاجا كبيرا في بوينس آيرس الشهر الماضي، مطالبين بتقنين الإجهاض الاختياري.

ولا يُسمح بالإجهاض حاليا في الأرجنتين، إلا في حالات الاغتصاب، أو إذا كان يشكل خطرا على صحة المرأة.

للمزيد على يورونيوز:

ويتم إدخال الآلاف من النساء إلى المستشفى كل عام بسبب المضاعفات المرتبطة بالإجهاض غير الآمن، وهو السبب الرئيسي لوفيات الأمهات.