إكتشف معنى "ريوا" اسم الحقبة الإمبراطورية الجديدة في اليابان

أعلنت اليابان عن اسم الحقبة الامبراطورية الجديدة التي تبدأ بتولي ولي العهد الأمير ناروهيتو عرش البلاد في الأول من مايو أيار وهو "ريوا".

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن الاسم تجسيد للقيم التقليدية في مرحلة تحول في تاريخ البلاد.

وهتفت الحشود التي كانت تتابع الحدث على شاشات تلفزيونية عملاقة أقيمت في أنحاء طوكيو ورفعوا هواتفهم لالتقاط صور في الوقت الذي رفع فيه يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء لافتة بيضاء عليها الاسم الجديد -ريوا- مكتوبا بالحبر الأسود في مقطعين.

وكانت البلاد تنتظر بتلهف لمعرفة اسم الحقبة الجديدة أو "الجنجو" الذي يستخدم على العملات والرزنامة والأوراق الرسمية.

والمقطع الأول من الكلمة يعني "جيد" و"جميل" وأيضا يعني "النظام" أو "القيادة"، أما المقطع الثاني يعني "السلام" أو "الوئام".

وقال آبي إن الاسم الجديد يعكس جمال الثقافة التقليدية اليابانية ومستقبلا يتمكن فيه الجميع من تحقيق أحلامهم خاصة الشبان.

وتابع في مؤتمر صحفي "أمتنا تواجه نقطة تحول، ولكن هناك الكثير من المعايير اليابانية التي يجب ألا تتلاشى" مضيفا أن الاسم "يشير إلى أن ثقافة أمتنا تولد وتزدهر في قلوب الناس التي تتجمع معا بشكل رائع".

ويتولى ناروهيتو عرش البلاد بعد يوم من تنحي والده الإمبراطور أكيهيتو في 30 أبريل نيسان لينهي حقبة "هيسي" التي بدأت عام 1989، وسيصبح أكيهيتو أول إمبراطور يتنازل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

وتم إعلان اسم الحقبة الجديدة قبل شهر من تولي ناروهيتو عرش البلاد حتى تتمكن المكاتب والشركات الحكومية من تحديث برامج الكمبيوتر وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أعطال عندما تبدأ الحقبة الجديدة الشهر المقبل.

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واستقبل الناس الاسم الجديد بإيجابية على تويتر وفيسبوك وأبدى الناس في شوارع طوكيو موافقتهم بوجه عام.

وقال ماساهارو هانوكي (63 عاما) أمام محطة شيمباشي للقطارات حيث يتم توزيع أعداد خاصة من الصحف بالمجان "إنه اسم رقيق ومفعم بمعاني السلام... نريد أن يتمتع الأطفال في هذه الحقبة بمستقبل هادئ".

والاسم الجديد مستمد لأول مرة من مجموعة من الأشعار اليابانية القديمة (مانيوشو) بدلا من الأسماء السابقة التي كانت تستمد من نصوص صينية، وقال خبراء إن ذلك يعكس سياسات آبي التي تؤكد على المشاعر الوطنية.