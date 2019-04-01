إثيوبيا تصدر تقريرها الأولي عن حادثة تحطم البوينغ 737 ماكس

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بلاده ستصدر اليوم الاثنين، تقريرا أوليا عن سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي أدى لمقتل 157 شخصا الشهر الماضي.

وقال المتحدث نبيات جيتاشو لرويترز إن وزارة النقل ستصدر التقرير، لكن التوقيت لم يحدد بعد.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 302 التي كانت متجهة من أديس ابابا إلى نيروبي بعد ست دقائق فقط من الإقلاع في العاشر من مارس آذار، وكان على متنها مواطنون من أكثر من 30 دولة.

وكان هذا ثاني حادث تحطم لطائرة بوينج من طراز 737 ماكس 8 خلال خمسة أشهر، بعد حادث في إندونيسيا أودى بحياة 189 شخصا.

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وتم منع تحليق طراز 737 ماكس في مختلف أنحاء العالم بعد حادث إثيوبيا مما خفض القيمة السوقية لأكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بمليارات الدولارات وأثار تساؤلات بشأن عملية تصديق إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على هذا الطراز.