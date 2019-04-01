فلسطين تدرس استدعاء سفيرها في البرازيل لفتحها بعثة تجارية بالقدس

قال السفير الفلسطيني لدى البرازيل يوم الاثنين إنه قد يتم استدعاؤه لبلاده بعدما قالت حكومة الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو الجديدة إنها ستفتح بعثة تجارية في إسرائيل بالقدس.

وجاء إعلان البرازيل يوم الأحد خلال زيارة لبولسونارو لإسرائيل. ولم يصل ذلك الإعلان إلى حد اتباع الولايات المتحدة في نقل سفارتها بالكامل إلى المدينة المقدسة مثلما كان بولسونارو قد أشار في يناير كانون الثاني. ولدى البرازيل سفارة في تل أبيب شأنها شأن معظم الدول.

ولم تعترف البرازيل رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأبلغ السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن رويترز بأنه ربما يتم استدعاؤه، وإن كان الرد على الخطوة البرازيلية لا يزال قيد الدراسة.

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وقال الزبن "طبقا لما قيل لي فإن الأمر سيعتمد على ما سيحدث خلال زيارة (بولسونارو)... نتمنى لو لم يكن قد تم التطرق إلي موضوع القدس".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد فتح المكتب التجاري في القدس "انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وعدوانا مباشرا على شعبنا وحقوقه".

واحتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية وغزة في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في تلك المناطق على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.