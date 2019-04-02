تشييع جثامين رجال إطفاء صينيين فقدوا حياتهم خلال إخماد حرائق غابات

تجمع أهالي جيشانغ الصينية على حافتي طريق رئيسية من شوارع المدينة، تكريما لأرواح ثلاثين عنصرا من رجال الإطفاء، الذين فقدوا حياتهم خلال محاولاتهم إخماد حرائق غابات في محافظة ليانغشان يي. وخلال تشييع جثامين الضحايا وضع الأهالي أزهار الأقحوان، وأشعلوا الشموع في منتصف الطريق الذي مر منه الموكب.

وكان الحريق اندلع صباح يوم السبت في جبال "مولي" على ارتفاع يزيد عن 3800 متر، حيث أرسلت السلطات الصينية 689 عنصرا من عناصر الإطفاء لإخماد الحرائق، وعند الظهيرة سجل فقدان 27 عنصرا إلى جانب ثلاثة من السكان المحليين، بعد أن تغير اتجاه الرياح، التي أججت من توسع اشتعال النيران. وتمكنت السلطات في وقت لاحق من العثور على الأشخاص الثلاثين قتلى، ونقلت جثامينهم.

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