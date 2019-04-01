فيديو: مقتل 30 رجل إطفاء خلال مكافحتهم حرائق الغابات في الصين

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية يوم الاثنين، إن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق غابات اندلع في منطقة جبلية في جنوب غرب البلاد في مطلع الأسبوع، وأودى بحياة 30 على الأقل من رجال الإطفاء. وهناك أربعة منهم في عداد المفقودين.

واندلع الحريق يوم السبت في مقاطعة مولي بإقليم سيشوان وتصاعدت ألسنة اللهب إلى ارتفاع بلغ أربعة آلاف متر كما تسبب في ضعف شبكات المواصلات والاتصالات.

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وكانت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء ذكرت أن حريقاً في غابة بدائية فى ناحية جبال هينجقان الشمالية الكبرى، وبحسب سلطات الإطفاء المحلية، فإن درجات الحرارة المرتفعة وحالة المناخ حالياً، تزيد مخاطر حرائق الغابات بجبال هينجقان الكبرى.

صحيفة الشعب اليومية قالت إن السلطات أرسلت بعد ظهر يوم الأحد نحو 700 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق لكن 30 منهم فقدوا بعد صراع مع ألسنة اللهب التي أججها تحول مسار الرياح.

وأضافت أنه جرى انتشال جثث القتلى.

وكانت الصين شهدت كارثة قبل أيام ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية حين قتل 47 شخصاً وإصابة 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو الشرقي.