النمسا ترفع معدّل الضريبة لشركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة

رفعت الحكومة النمساوية معدل الضريبة لشركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة والتي من بينها شركتا "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون".

وقال وزير المالية هارتفيغ ليوغر في مقابلة أجراها معه راديو "أورف" يوم أمس الأربعاء: إن "النمسا رفعت معدل الضريبة لشركات التكنولوجيا، من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة فيما يتعلق بإيرادات الإعلانات داخل البلاد.

وتعدّ الضريبة المقررة جزءاً من حزمة إجراءات تستهدف شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة والتي تتهمها حكومة النمسا اليمينية بعدم دفع حصتها العادلة من الضرائب.

وتشمل الإجراءات المقررة أيضًا تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة المطبّقة على الطرود التي تدخل البلاد، وحسب وزير المالية النمساوي، فإنه من المتوقع أن تستفيد الدولة نتيجة الإجراءات الجديدة بأكثر من مليون يورو سنوياً.

يذكر أن الحكومة الفرنسية فرضت رسوماً على شركات رقمية عملاقة بدءاً من مطلع العام الجاري والتي قدّر وزير المالية برونو لومير،أن تصل عائدات تلك الضرائب إلى 500 مليون يورو خلال العام 2019.

للمزيد في "يورونيوز":

وتضغط فرنسا من أجل فرض ما يسمى "ضريبة GAFA" الجديدة، والتي سميت على اسم "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة العالمية حصة عادلة من الضرائب على عملياتها التجارية الضخمة في أوروبا، وبهذا القرار، تكون فرنسا قد تقدمت بشكل منفرد على صعيد فرض الضرائب على كبرى الشركات الرقمية التي كثيراً ما يتم اتهامها بالحصول على مزايا ضريبية غير قانونية تارة والتهرب الضريبي تارة أخرى.

ويشار إلى أن اقتراحاً فرنسياً ألمانيا لفرض ضريبة رقمية أوروبية قد فشل في اجتماع لوزراء مالية دول التكتّل الأوروبي في شهر آذار/مارس الماضي، ذلك أن دولا مثل إيرلندا والسويد والدانمارك لم توافق على الاقتراح.