شاهد.. مغني من جمهورية الدومينيكان يحاول دخول غينيس بغنائه 106 ساعات متواصلة

تمكن مغني من جمهورية الدومينيكان من دخول موسوعة غينيس من خلال غنائه لمدة 106 ساعة متواصلة.

وقدم كارلوس سيلفر مئات الأغنيات في أحد المنتزهات في العاصمة سانتو دومينغو، لمدة أكثر من 105 ساعة، كما حضر المئات في محاولة لدعم سيلفر في محاولته التي استمرت 4 أيام.

وقال أحد المسؤولين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأربعاء بأنه سيتم متابعة التسجيلات المصورة للحفل للتأكد من أن سيلفر غنى بشكل متواصل.

كارلوس تابيا روجاس ممثل الموسوعة قال:"ما قام به خارق للعادة، لكن علينا التأكد، لدينا الآن 105 ساعة غناء لمراجعتها".

وبحسب قوانين غينيس، فلدى سيلفر 30 ثانية للاستراحة بين كل أغنية، و5 دقائق للراحة كل ساعة غناء.

لكن ما حصل أن سيلفر لم يأخذ الخمس دقائق كل ساعة، وجمعها ليحصل على نصف ساعة كل 6 ساعات، ليتمكن من الاستراحة واستعمال دورة المياه، وتناول الطعام.

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان 105 ساعة حطمه مغني هندي.

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