الشرطة الإيرلندية تعتزم السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب

تعتزم إدارة الشرطة والأمن العام في إيرلندا إجراء تعديلات في أنظمتها تراعي المتطلبات الدينية والإثنية للعاملين في صفوفها وذلك من أجل تشجيع الشبّان والشابات من أبناء الأقليات على الالتحاق بالسلك الأمني.

ومن أجل تشجيع الشبّان والشابات في أوساط الأقليات على الالتحاق بسلك الأمن، هناك توجّه لإدارة الإدارة من أجل إحداث تعديلات تتعلق بالزي للأفراد والضباط ليراعي الخصوصية الدينية والأثنية، وفي هذا السياق قال المفوض الأمني درو هاريس: "إن الإدارة ستسمح بارتداء العمامة للمتطوعين السيخ، والحجاب للنساء المسلمات المتطوعات"، منوهاً بأن هذا الأمر "كان قد وقف عائقاً أمام هؤلاء المواطنين في أن يختاروا العمل في سلك الشرطة".

وأعلنت السلطة الأمنية عن هذا التوجه بالتزامن مع إطلاقها مسابقة لاختيار متدربين يصار إلى إلحاقهم بأجهزة الأمن بعد خضوعهم للدورات المطلوبة.

ويسعى السلك الأمني الإيرلندي إلى رفع عدد العاملين في صفوفه من 14.161 إلى 15 ألف شرطي بحلول العام 2021 الأمر الذي يتطلب الانفتاح على كافة الأقليات الإثنية والدينية التي تعيش في البلاد، حسبما أوضح المفوض هاريس.

وتفتح الإدارة الأمنية أبواب المسابقة بعد ظهر اليوم الخميس، وسيلتحق بها عدد كبير من الشبّان والشابات ذوي المهارات والقدرات العالية، حسبما أوضح المفوض هاريس.

وقال المفوض هاريس في معرضه حديثه عن العمل ضمن أوساط السلك الأمني: "تتركز حملتنا على الأشخاص الذي الذين ربما لم يخطر في بالهم يوماً الانضمام إلى هذا العمل، وهم يملكون بالفعل المؤهلات والإمكانات التي نحتاجها في عملنا، لكنهم يعتقدون بأنهم لا يصلحون لهذا العمل".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أناس يحثّون الخطى من أجل تأمين سلامة الآخرين، فالشرطة مهنة نبيلة للغاية، حيث يمكن للمرء أن يحدث فرقاً في حياة الأفراد والمجتمع"، واستطرد بالقول: "نحن نبحث عن التنوع ليس فقط في الخلفية إنما أيضاً في المهارات".

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