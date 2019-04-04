فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا تدعو لوقف التصعيد في ليبيا

قالت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية وحثت جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور.

وقالت الحكومات الخمس في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن "في هذه اللحظة الحساسة من مرحلة التحول في ليبيا فإن اتخاذ الوضع العسكري والتهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى... نعتقد بقوة بأنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا".

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