شاهد: تحرك قوات تابعة للحكومة الليبية باتجاه طرابلس للدفاع عن العاصمة

تحركت قوات مسلحة متحالفة مع الحكومة الليبية بمركبات مزودة بمدافع آلية من مصراتة باتجاه طرابلس أمس السبت (6 أبريل نيسان) للدفاع عن العاصمة.

وفي اليوم السابق قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إنها توغلت داخل الضواحي الجنوبية للعاصمة واستولت على المطار الدولي القديم.

وذكر شاهد ومصدر عسكري من شرق ليبيا أن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر نفذت ضربة جوية على الجزء الجنوبي للعاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق،‭‭ ‬‬إلى تصعيد صراع على السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الأحد أن البعثة دعت إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين قوات موالية للحكومتين المتنافستين.

وقالت البعثة إنها تحث الجانبين على الالتزام بهدنة بين الساعة 1600 و1800 بالتوقيت المحلي لإجلاء الجرحى، دون أن تورد عددهم.

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا من 14 إلى 16 أبريل نيسان لبحث الانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من فوضى التناحر بين الفصائل التي سمحت بظهور المتشددين الإسلاميين في بعض المناطق.

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