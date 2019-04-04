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نيوزيلندة

المتهم بإطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا يواجه 50 اتهاما بالقتل

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
المتهم بإطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا يواجه 50 اتهاما بالقتل
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قالت شرطة نيوزيلندا يوم الخميس إن الرجل الاسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح على مسجدين في كرايستشيرش سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل.

وقالت الشرطة في بيان "لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث".

وكان الاسترالي برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاما والذي يشتبه بأنه من أنصار فكرة تفوق الجنس الأبيض قد سبق اتهامه بجريمة قتل واحدة في أعقاب الهجوم وتم حبسه.

ومن المقرر أن يعود للمحكمة يوم الجمعة. ووصف الهجوم الذي وقع في 15 مارس آذار بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.

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