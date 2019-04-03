تصريحات عنصرية لسيناتور أسترالي ضد المسلمين تلاحقه إلى مجلس الشيوخ

انتقد النائب في مجلس الشيوخ الأسترالي سيمون برمنغهام السيناتور فريزر أنينغ صاحب التصريحات العنصرية المثيرة للجدل حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي اتهم خلالها المسلمين بالمسؤولية عن الهجوم.

وأكد برمنغهام أن "أنينغ يفتقر للحد الأدنى من الإنسانية". مضيفاً بأن "سلوك السيناتور (أنينغ) يتعارض مع حقه في حرية التعبير". ورأى أن أنينغ تصرف بطريقة "من المحتمل أن تغذي المزيد من أعمال الإرهاب والعنف". وتابع: "لقد فشلت في اختبار شخصية كان من المفترض أن يجتازه أي شخص انتخب ليجلس في هذا المقام".

"إن عدم التعاطف الذي أظهرتموه، يدل بصراحة على الافتقار الأساسي للإنسانية الأساسية".

وأدين استرالي يدعى برينتون تارانت لقتله 50 مسلماً بالرصاص في مسجدين بكرايستشيرش منذ نحو عشرين يوماً. وبعد هجمات المتطرف اليميني، رأى السناتور أنينغ إن السبب الحقيقي لسفك الدماء هو "برنامج الهجرة الذي سمح للمتعصبين المسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا".

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من جهة أخرى أفادت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" اليومية، أن عريضة عبر الإنترنت حصلت على أكثر من مليون توقيع وضعت السيناتور المستقل عن ولاية كوينزلاند أمام مساءلة في البرلمان ودعت العريضة إلى عزل أنينغ من المجلس.

كما تعرض أنينغ لموجة من ردود الفعل الشديدة بعد تصريحاته العنصرية، كان من بينها قيام مراهق أسترالي يدعى "ويل كونولي"، بكسر بيضة على رأسه، قابلها السيناتور بتوجيه لكمتين للفتى البالغ من العمر 17 عاماً. وقد لقي مقطع الفيديو للحادثة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

Reuters THE UNSHACKLED

ويوم الثلاثاء، تساءل أنينغ عما إذا كانت الحكومة تعتقد أن العنف بدوافع سياسية أمر مقبول في بعض الظروف، مشيراً إلى حادثة البيضة.

ورد عليه السناتور برمنغهام "لقد فشلت في اختبار الشخصية التي أتوقعها من أي شخص يتم انتخابه لهذا المكان"، ورأى وزير مجلس الوزراء أن السناتور أنينغ أجرى "مقارنة مروعة" بمقارنة البيضة بتعليقاته.

وجاءت تعليقات برمنغهام قبل النقاش حول تصويت مهين ضد أنينغ في مجلس الشيوخ.

ومعروف عن برمنغهام (45 عاماً) بأنه ناشط في حزب أستراليا الليبرالي، انتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأسترالي عام 2007 .