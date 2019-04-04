رويترز: السعودية تعتزم طرح عطاء مشروعها النووي في 2020

تعتزم المملكة العربية السعودية إطلاق عطاء أعمال الإنشاءات لأول مفاعلي كهرباء نووية لها في 2020.

يريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تنويع مزيج الطاقة لديه، مضيفا الكهرباء النووية لكي يستطيع إتاحة مزيد من الخام للتصدير. لكن الخطط تواجه تدقيقا من واشنطن بسبب الاستخدامات العسكرية المحتملة للتكنولوجيا.

وتقول السعودية، الطامحة لتعدين اليورانيوم، إن خططها سلمية. لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في 2018 إن المملكة ستصنع أسلحة نووية إذا فعلت إيران.

وتجري شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية محادثات مع الرياض لتوريد المفاعلات، في صفقة واعدة لصناعة تتعافى من تداعيات كارثة فوكوشيما النووية في 2011.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط لرويترز "السعودية تواصل اتخاذ خطوات مدروسة تماما للأمام ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا بادئ الأمر."

وسبق أن قال المسؤولون السعوديون إنهم يستهدفون اختيار مورد في أواخر 2018، ثم تأجل الموعد إلى 2019. وتقول المصادر الآن إن العطاء سيُطرح في 2020.

وتعتزم العربية السعودية وهي أكبر منتج للبترول في العالم، بناء منشأتين نوويتين بهدف تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها، وإذا فازت كوريا الجنوبية بالمناقصة، فإنها ستكون ثاني اتفاقية خارجية لهذا البلد.

وفي 2009 فازت شركة كيبكو الكورية الجنوبية للطاقة باتفاق يخص المشروع النووي الإماراتي، بقيمة تفوق 18 مليار دولار، لبناء أربع محطات نووية.

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