شاهد: روسيا ومصر تحذران من التدخل الأجنبي في ليبيا

عبرت روسيا ومصر اليوم السبت (6 أبريل نيسان) عن قلقهما إزاء التطورات في ليبيا وتوغل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في العاصمة طرابلس في تصعيد للصراع.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قال أمس الجمعة (5 أبريل نيسان) إنه دخل الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس وبسط سيطرته على مطارها السابق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم السبت (6 أبريل نيسان) إن موسكو تريد أن تبرم كل القوى السياسية في ليبيا اتفاقا لدعم السلام، محذرا من مغبة التدخل الأجنبي هناك.

وقال شكري في المؤتمر "الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي".

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