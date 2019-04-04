الاتحاد الأوروبي يعفي البريطانيين من تأشيرة الدخول بعد خروج بلادهم من التكتّل

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قانون يمنح البريطانيين الحق في الدخول إلى دول التكتّل "لمّدة محدودة" دون تأشيرة في أعقاب مغادرة بريطانيا للاتحاد والمقررة في 12 نيسان/أبريل في حال لم يصادق مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحسب القانون، فإن البريطانيين بإمكانهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي، بدون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل ستة أشهر، وذلك بشرط أن تعتمد السلطات البريطانية إجراءً مماثلة تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي.

وصوّت لصالح القانون في البرلمان الأوروبي 502 نائباً مقابل 81 نائباً، وامتنع 29 نائباً عن التصويت، على أن يتم اعتماده من قبل مجلس أوروبا ونشر نصّه في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 نيسان/أبريل الجاري لكي يصبح ساري المفعول في حال غادرت المملكة المتحدة التكتّل دون اتفاق في الموعد المذكور.

وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين حول قضية إعفاء البريطانيين من تأشيرة الدخول إلى دول التكتّل بعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتّل جدلاً بسبب إضافة الدول الأعضاء إشارة إلى جبل طارق بوصفه "مستعمرة بريطانية"، وهو ما أثار حفيظة لندن حيث وصف الحكومة الوصف بأنه "غير مقبول" حسب ما جاء في البيان الذي تلقّته "يورونيوز" يوم أمس الأربعاء.

ويشار إلى وجود خلاف بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6.8 كيلومترات مربعة الذي كانت تنازلت عنه إسبانيا في 1713 لبريطانيا، لكن هناك خلافٌ بشأن تأويلات الاتفاق بين البلدين وخاصة ما يتعلق بالمياه الإقليمية لجبل طارق.

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