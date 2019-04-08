إردوغان يجتمع مع بوتين لبحث عملية عسكرية في سوريا

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين (8 أبريل نيسان) لبحث التعاون العسكري والتجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إردوغان قوله في وقت سابق إنه يعتزم بحث عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا خلال زيارته لموسكو حيث يجري محادثات مع بوتين.

وتعهد إردوغان بسحق مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة شرقي نهر الفرات في سوريا وقال العام الماضي إن الاستعدادات استكملت لتنفيذ العملية.

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وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية عدوا لها وتدخلت بالفعل لإخراج مقاتليها من أراض غربي الفرات في حملات عسكرية على مدى العامين الماضيين.

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