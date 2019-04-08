انخفاض أسهم بوينغ في البورصة وتوقعات بتراجع للأرباح

تراجعت أسهم أسواق المال الأمريكية بعد أسبوع من صعود مؤشر ستاندرد أند بورز 500، في وقت انخفضت أسهم شركة بوينغ بنسبة 4.1% وهو ما ضغط على مؤشر دو جونز الصناعي، بعد أن أعلنت الشركة انها ستخفض انتاج طائرات بوينغ 737 ماكس بنسبة 20%. وتوقع مستثمرون أنه ربما تشهد بوينغ أهم تراجع للأرباح منذ 2016.

فقد قررت مجموعة الطيران الصينية للإيجار تعليقا مؤقتا لشراء مائة طائرة بوينغ 737 ماكس، بعد وقوع حادثي تحطم طائرتين خلال أشهر قليلة في إندونيسيا وأثيوبيا، في تشرين الأول/أوكتوبر، وآذار/مارس الماضيين، وذلك إلى أن تتلقى المجموعة ضمانات بشأن الوثوق التام بالطائرة.

كذلك قررت الخطوط الأمريكية تمديد إلغاء 90 رحلة يوميا إلى غاية 5 يونيو/حزيران المقبل، وبناء على ذلك، لا يتوقع أن يستأنف نموذج طائرات 737 ماكس رحلاته قريبا.

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