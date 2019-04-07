المرصد السوري: مقتل 15 في تبادل للقصف بين قوات الأسد والمعارضة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا يوم الأحد في قصف متبادل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا إن تسعة قتلى سقطوا جراء القصف الحكومي لبلدتي سراقب ونيرب اللتين تسيطر عليهما المعارضة، في حين أودى القصف الذي نفذه مقاتلو المعارضة بحياة أربعة أشخاص في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وصارت المعارضة السورية، التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد منذ ثمانية أعوام، محاصرة إلى حد بعيد داخل جيب بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا. ويعيش داخل هذا الجيب حاليا نحو أربعة ملايين شخص منهم مئات الآلاف من معارضي الأسد الذين فروا إلى هناك من أنحاء أخرى في سوريا.

والجيب خاضع للحماية بموجب اتفاق لخفض التصعيد توصلت إليه العام الماضي روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، وإيران وتركيا، التي سبق لها دعم المعارضة وأرسلت قوات لمراقبة الهدنة.

إقرأ أيضاً:

ترامب: اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان بعد درس سريع في التاريخ

إطلاق سراح رجل أعمال إيطالي محتجز في سوريا منذ 2016

أبو الغيط ليورونيوز: عودة سوريا للجامعة العربية "أمر مبكّر"