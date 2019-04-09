إيران تتعهد بمقاتلة القيادة المركزية الأمريكية وفرنسا تدعو للتهدئة

حذر قائد إيراني اليوم السفن الحربية الأمريكية من الاقتراب من زوارق الحرس الثوري، وتعهد بمقاتلة القيادة المركزية الأمريكية، في الوقت الذي دعت فيه فرنسا إلى الهدوء وتجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط.

يأتي التحذير الإيراني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال محسن رضائي، القائد بالحرس الثوري الإيراني إنه ينبغي على السفن الحربية الأمريكية البقاء على مسافة من زوارق الحرس السريعة في مياه الخليج.

وأضاف في تغريدة "يا سيد ترامب قل لسفنك الحربية ألا تمر قرب زوارق الحرس الثوري".

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وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن القوات المسلحة الإيرانية شجبت اليوم تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقالت القوات المسلحة التي تشرف أيضا على الحرس الثوري في بيان إنها "ستستغل كل ما لديها من وسائل لمحاربة" القيادة المركزية الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال إن الضغوط الأمريكية ستزيد قوة الحرس الدفاعية والهجومية.

وصنفت إيران القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية ردا على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ظل التوترات الحاصلة نتيجة الإعلان، دعت فرنسا يوم الثلاثاء إلى تجنب أي تصعيد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي، ردت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول في إفادة صحفية إلكترونية إن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضافت "نحث على تجنب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة".