رئيس الوزراء العراقي يتخوف من عواقب تصنيف أمريكا للحرس الثوري منظمة إرهابية

قال عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق يوم الثلاثاء إن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قد تكون له عواقب سلبية على العراق والمنطقة.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن العراق حاول منع هذا القرار. وأضاف أن العراق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الهدوء في المنطقة نظرا لاحتفاظه بعلاقات طيبة مع كل من طهران وواشنطن.

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