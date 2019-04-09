عباس: لا حاجة لنا بحكومة إسرائيلية لا تؤمن بالسلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء (9 أبريل نيسان) إنه يأمل في أن تختار القيادة الإسرائيلية طريق السلام، تزامنا مع توافد الإسرائيليين على صناديق الاقتراع.

ويمكن أن تمنح انتخابات اليوم رئيس الوزراء المحافظ بنيامين نتنياهو ولاية خامسة قياسية أو تشهد الإطاحة به على يدي جنرال سابق تعهد بالحكم النظيف ودعم الترابط الاجتماعي.

وقال عباس "نحن كل ما نأمله أن يسيروا (الإسرائيليون) بالطريق العادل، بالطريق الصحيح، للوصول إلى سلام. ولكن أية حكومة تأتي ولا تؤمن بالسلام، فلا حاجة لنا بها ولا حاجة لمتابعتها من قبلنا".

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وأضاف "نرجو أن يهديهم الله ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع. وبالتالي ليأتوا إلى طاولة المفاوضات. أيدينا دائما ممدودة للمفاوضات".

وأقرب منافس لنتنياهو هو بيني غانتس، القائد السابق للقوات المسلحة المنتمي لتيار الوسط. وسعى حزب (أزرق أبيض) الذي ينتمي له غانتس، إلى هدم الصورة التي يرسمها نتنياهو لنفسه كزعيم لا يُضاهى على صعيد الأمن القومي.