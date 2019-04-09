ترامب يعلن الحرب التجارية على الاتحاد الأوروبي ويفرض رسوما على منتجاته بقيمة 11 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستفرض رسوما على منتجات للاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بعد حكم لمنظمة التجارة بشأن الاتحاد وإيرباص.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر"وجدت منظمة التجارة العالمية أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص قد أثر سلبًا على الولايات المتحدة ، التي ستفرض الان رسوما على منتجات الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار!"

وكانت "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات يوم الثلاثاء إنها لا ترى أي سند قانوني لتحرك الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات تجارية على طائراتها وحذرت من تعميق التوترات التجارية.

واقترحت واشنطن يوم الاثنين قائمة من منتجات الاتحاد الأوروبي، من الطائرات التجارية الكبيرة إلى منتجات الاستخدام اليومي والنبيذ، ستفرض عليها رسوما كرد على دعم أوروبي للطائرات.

وثار خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأكثر من عشر سنوات على خلفية مزاعم متبادلة بمساعدات غير قانونية لعملاقي الطائرات بوينغ وإيرباص. وحكمت منظمة التجارة العالمية بأن الطرفين دفعا مليارات الدولارات كدعم لاكتساب ميزة، وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة عقوبات محتملة.

وقال رينيه أوليه المتحدث باسم إيرباص إن الشركة اتخذت إجراءات للامتثال للمتطلبات المتبقية والتي قال إنها "طفيفة نسبيا". وأضاف أن حديث الولايات المتحدة عن أضرار قيمتها 11 مليار دولار نجمت عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص مبالغ فيه.

وقال مصدر من المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتأهب لرد محتمل.

للمزيد في "يورونيوز":