انخفاض أحكام الإعدام في العالم ودول عربية تتصدر قائمة 2018

أصدرت منظمة العفو الدولية "أمينستي" تقريرها السنوي حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم، وجاء في التقرير أن أحكام الإعدام شهدت انخفاضا كبيراً في 2018 حيث تراجعت بنسبة 31 بالمئة خلال 2018.

و سجلت المنظمة ما مجموعه 690 حكما بالإعدام تم تنفيذها في عشرين بلدا العام الماضي، مقارنة بـ 993 حكما نفذ في سنة 2017، وهو ما يجعل من سنة 2018 أقل سنة سجلت فيها أحكام الإعدام منذ عقد من الزمن حسب المنظمة.

وقالت المنظمة أن 19336 شخصا حول العالم صدر في حقهم حكم بالإعدام خلال 2018.

وتتصدر دول عربية قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على غرار السعودية والعراق والسودان.

واحتلت الصين المركز الأول، حيث تقدر المنظمة إصدار البلد لما يزيد عن ألف حكم بالإعدام، في ضل غياب أرقام رسمية حيث تتكتم الحكومة الصينية عن نشر أرقام وتعتبرها بيانات سرية حسب المنظمة.

وجاءت إيران في المركز الثاني رغم انخفاض معدل عقوبات الإعدام إلى النصف فيها، والتي وصلت إلى 253 حكما في 2018، بعدما نفذت 507 حكما بالإعدام في سنة 2017 وذكرت تقارير للمنظمة أن 7 أشخاص من بين الذين نفذ فيهم الحكم كانوا قد ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن 18.

اما المملكة العربية السعودية فقد جاءت ثالثا، تلتها فيتنام ثم العراق، ومن بين هذه الدول الخمس أفاد التقرير أن 78 بالمائة من أحكام الإعدام في العالم نفذت في أربع دول من أصل الخمس الاولي وهي إيران والسعودية والعراق والفيتنام، إذا ما استثنيت الصين لغياب الأرقام.

وفي حين لم تسجل المنظمة عقوبات بإعدام خلال السنة الماضية في عدد من الدول على غرار البحرين وبنغلادش والأردن والكويت، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة.

إلا أنها ذكرت أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد عمليات الإعدام في كل من بيلاروسا واليابان وسنغافورة وجنوب السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الأخيرة سجلت 25 عقوبة إعدام نفذت، إضافة إلى إصدار 45 حكما بالإعدام، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية حسب المنظمة التي ذكرت أن الولايات المتحدة الامريكية تبقى الدولة الوحيدة بالأمريكيتين التي نفذت عقوبات إعدام خلال العشر سنوات الأخيرة على التوالي.

كما استئنفت بلدان لعمليات الإعدام كتايلاند وسيري لانكا التي هددت أن تحذو حذوها.

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وشهدت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط انخفاضاً في عدد أحكام الإعدام من 847 صادرة في 2017 إلى 501 حكما في عام 2018، ما تبلغ نسبته 41 بالمائة.

وشهدت الدول الخمس الأكثر تنفيذا للإعدام في المنطقة انخفاضا نسبته 50 في المائة حسب المنظمة وهي كل من مصر، إيران، العراق، السعودية واليمن. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إن الانخفاض الدراماتيكي لأحكام الإعدام في العالم يثبت بأن حتى أكثر البلدان تشددا في تطبيق الإعدام بدأت تغير في طريقتها وأدركت أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل".