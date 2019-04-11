أياكس وتوتنهام يواجهان اتهامات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب الشغب

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجراءات انضباطية ضد أياكس أمستردام وتوتنهام هوتسبير الخميس بسبب شغب الجماهير خلال مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. ويواجه أياكس اتهامات من الاتحاد الأوروبي بسبب الشغب بعد أن ركض مشجع نحو كريستيانو رونالدو أثناء احتفال مهاجم يوفنتوس بهدفه في الدقيقة 45.

وتضمنت الاتهامات إلقاء مقذوفات من الجماهير وسد الممرات بين المدرجات خلال التعادل بهدف لهدف في ذهاب دور الثمانية في ملعب يوهان كرويف الأربعاء. ويواجه توتنهام نفس الاتهام بسبب اقتحام مشجع أرض ملعبه الجديد خلال الفوزبهدف لصفر على مانشستر سيتي الثلاثاء.

وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضيتين يوم 16 مايو/ آيار المقبل.

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