يوفنتوس يعلن رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري في نهاية الموسم

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة 17 أيار/مايو إن المدرب ماسيميليانو أليغري سيرحل عن النادي في نهاية الموسم.

وانضم أليغري لفريق يوفنتوس في العام 2014 وفاز بخمسة ألقاب متتالية للدوري وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا.

وقال النادي في بيان أصدره "لن يكون ماسيميليانو أليغري على رأس القيادة الفنية في يوفنتوس لموسم 2019-2020". واضاف"المدرب والرئيس أندريا أنييلي سيلتقيان بوسائل الاعلام غدا السبت 18 أيار/ مايو الساعة 2 ظهرا في المركز الصحفي لملعب أليانز أرينا".

ورغم فوزه بلقب الدوري يرى عشاق النادي أن هذا الموسم كان مخيبا للآمال خاصة بعد الطموحات الكبيرة التي أعقبت انضمام كريستيانو رونالدو.

وخسر العملاق الإيطالي في دور الثمانية لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام ليبقى يوفنتوس بدون أي لقب أوروبي كبير منذ 1996.

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