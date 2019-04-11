ارتفاع عدد المحتجزين من أنصار ناشطات سعوديات إلى 14 شخصا

قالت مصادر مقربة إن عدد السعوديين الذين احتجزوا خلال الأيام الماضية في موجة جديدة من الاعتقالات ارتفع إلى 14 وذلك على الرغم من الانتقادات الدولية الشديدة التي تواجهها الرياض بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومحاكمة ناشطات بارزات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

واستهدفت الاعتقالات، التي بدأت بثمانية آواخر الأسبوع الماضي بينهم اثنان ممن يحملون الجنسيتين الأمريكية والسعودية، عددا من الكتاب والأكاديميين وهم ليسوا من الناشطين البارزين لكنهم عبروا عن تأييدهم لحقوق المرأة وإصلاحات أخرى.

وتحاكم 11 امرأة شاركن في حملة بالمملكة من أجل الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة. وأفرج عن ثلاثة منهن بصفة مؤقتة لكن الآخريات سيمثلن أمام المحكمة في جلسة أخرى الأسبوع القادم.

ولم يتضح إن كانت هذه الاعتقالات جديدة أم أن المعلومات بشأن بعضهم تأخرت في الإعلان. وتقول منظمات حقوقية إن معظم المعتقلين من الذكور لكن بينهم امرأتان إحداهما حامل.

ولم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة السعودية على طلب للتعقيب.

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والمواطنان الأمريكيان هما الصحفي صلاح الحيدر، نجل الناشطة عزيزة اليوسف وهي من بين من تجرى محاكمتهن، والطبيب بدر الإبراهيم الذي ألف كتابا عن الشيعة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي اعتقال المواطنين الأمريكيين.

وعلى نحو منفصل جرى اعتقال العشرات من الناشطين والمثقفين ورجال الدين خلال العامين الأخيرين في محاولة على ما يبدو لإسكات الأصوات المعارضة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لكسب تأييد الغرب لجهوده في تنويع مصادر اقتصاد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأثار مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا في أكتوبر تشرين الأول غضبا دوليا.