البابا السابق بنديكت يتهم الثورة الجنسية بتسببها في الانتهاكات بالكنيسة

ألقى البابا السابق بنديكت باللوم في فضيحة الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية على تأثير الثورة الجنسية في ستينيات القرن الماضي وانهيار الأخلاق بوجه عام.

وفي مقال نادر، أبدى البابا البالغ من العمر 91 عاما أسفه لأن بعض المعاهد الدينية الكاثوليكية تتبنى المثلية علنا ومن ثم فشلت في تدريب القساوسة على النحو اللائق.

وفي عام 2013 أصبح بنديكت أول بابا يقدم استقالته منذ ستة قرون.

وتأتي هذه التصريحات أياما قليلقة عقب تصريحات مماثلة للبابا فرنسيس أين قال بإنه على الكنيسة الإعتراف بوجود سجل من الهيمنة الذكورية والتحرشات الجنسية بالنساء والأطفال.

لكنه قال أيضا في وثيقة مهمة تحوي اعترافا جزئيا بوجود أوجه تقصير شديد من جانب بعض رجال الدين إن الكنيسة "لا يمكنها أن تتفق مع كل ما تقترحه بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة"، في إشارة واضحة للحظر الذي تفرضه الكنيسة على انخراط النساء في الكهنوت.

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كما عرف الشهر الجاري استقالة جميع العاملات في مجلة شهرية يصدرها الفاتيكان حول قضايا المرأة وقلن إن رئيس التحرير الجديد يحاول الحد من استقلاليتهن ووضعهن "تحت سيطرة ذكورية مباشرة".

وكانت المجلة قد نشرت سلسلة من الموضوعات من بينها تقارير عن انتهاكات جنسية ارتكبها قساوسة مع راهبات وعن راهبات يعملن في خدمة أساقفة بلا مقابل.

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