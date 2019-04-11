جودي فوستر راوية وثائقي يخلد ذكرى رائدة الإخراج السينمائي غي-بلاش

تشارك الممثلة الأمريكية جودي فوستر كمنتجة منفذة وكراوية لفيلم وثائقي يخلد أعمال رائدة الإخراج السينمائي الفرنسية أليس غي-بلاش.

وقالت فوستر، الحائزة على جائزتي أوسكار، إن غي-بلاش "هي أول من أخرج الأفلام الروائية على الإطلاق، وهو شيء غير اعتيادي لأننها كنا جميعاً تحت الانطباع بأن حفنة من الرجال كانوا هم أول من أخرج الأفلام الروائية".

وتعتقد مخرجة الفيلم باميلا بي غرين أن غي-بلاش التي توفيت عام 1968، "سُرقت منها جميع إنجازاتها" وأن الفيلم الذي يحمل عنوان "كن طبيعياً: قصة أليس غي-بلاش التي لم تحكى" جاء ليعطي المخرجة الفرنسية كامل حقها.

وتصف غرين فيلمها بأنه "آخر حلقة في حياة غي-بلاش" التي لم تحظ بالوقت الكافي لتخليد ذكراها.

وتأمل غرين بأن يساعد فيلمها على تسليط الضوء على الريادة النسائية في فنون السينما.

وقالت: "أعتقد انه سيكون هناك المزيد من المساواة إذا قمنا بسد الفجوة بين الجنسين. هذا هو أملي على أي حال".

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