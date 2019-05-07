لقاء غورباتشوف.. سينما فرنر هرتزوغ توثق آخر زعماء الاتحاد السوفييتي

يلتقي صانع الأفلام الوثائقية الألماني فرنر هرتزوغ يلتقي مع آخر رؤساء الاتحاد السفييتي ميخائيل غورباتشوف ثلاث مرات على فترة ستة أشهر في فيلمه الأخير "لقاء غورباتشوف".

الفيلم يسلط الضوء على قيادة غورباتشوف خلال إعادة توحيد ألمانيا، بلد هرتزوغ الأصلي، وعلى قمة عام 1986 مع الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان. بدون أن يذكر الفيلم أي من الأحداث الحالية.

يقول هرتزوغ في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس "لا ينبغي أن تكون هناك حرب باردة جديدة. وأعتقد أن لإظهار روسيا كشيطان هو خطأ كبير ترتكبه وسائل الإعلام والسياسة في الغرب".

"لقاء غورباتشوف" هو واحد من ثلاثة أفلام عمل هرتزوغ يعمل عليها خلال العام الماضي، كما أنهى فيلما وثائقيا آخر عن الكاتب بروس شاتوين، والذي عرض مؤخرا للمرة الأولى في مهرجان تريبيكا السينمائي.

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