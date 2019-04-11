كيم جونغ أون مهددا: يجب أن يوجه بلدنا ضربة قاسية لمن يفرضون العقوبات

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن على بيونغ يانغ أن توجه "ضربة قاسية" لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كيم ويشرح فيها الموقف الكوري بعد لقائه بترامب في شباط / فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة أن كيم عبّر عن موقف كوريا الشمالية من القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ التي عُقدت مؤخرا قائلا "يجب أن نوّجه ضربة قاسية للقوى المعادية التي جانبها الصواب حين عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات...".

ومع ذلك، لم يسمِّ الزعيم الكوري الشمالي "القوى المعادية" ولكن محللين تحدثوا إلى وكالة رويترز للأنباء رؤوا في ذلك تصعيداً في النبرة ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أخيراً أن التقرير يأتي بعد ساعات على لقاء تمّ بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الجنوبية، مون جاي، في واشنطن.

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