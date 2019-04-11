توسك: زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد

قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع تويتر إن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقتها. لكنه لم يذكر إلى متى سيمتد التأجيل غير أن رويترز أوردت في وقت سابق أن الموعد المقرر هو حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول مع إجراء مراجعة في يونيو حزيران.

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