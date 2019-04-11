شاهد: روسيا تنشر منظومة "إس-400" خلال مناورة عسكرية في القرم

نشر الجيش الروسي منظومة صواريخ "إس400" اليوم، الخميس، خلال مناورات عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة القرم، حيث تصدّت تلك المنظومة بنجاح لهجوم صاروخي وهمي.

وتعدُّ منظومة صواريخ "إس400" الأكثر دقة وجودة، وتستطيع الردّ بقوة على هجمات الطائرات والصواريخ البالستية المتوسطة والصواريخ البالستية المعدة للعمليات التكتيكية وحتى تلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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وصُمِّمت هذه المنظومة لتكون قادرة على مهاجمة أهداف مختلفة وعلى مسافات تتراوح بين 40 كم وحتى الـ600 كم، وبسرعة 4.8 كم في الثانية، كما أنها تتعامل مع الهدف في أقل من 10 ثوانٍ بعد أن يظهرعلى شبكات الرداد.

وكانت روسيا عقدت صفقات بيع منظومة صواريخ "إس400" مع بيلاروسيا في عام 2016 والصين في عام 2018، وحاليا هناك محادثات تركيا والسعودية، إضافة للهند التي حققت تقدماً في المباحثات ووقعت على شراء الصواريخ مقابل خمسة مليارات دولار، وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ وفق معدلات للمدى غير مسبوقة.