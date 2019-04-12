مجموعة سهلة لمصر والمغرب تصطدم بكوت ديفوار وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

أوقعت قرعة نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 التي سحبت يوم الجمعة في القاهرة صاحبة الضيافة مصر في مجموعة سهلة بينما يلعب المغرب في المجموعة الأقوى بجانب بطلين سابقين.

وتلعب مصر، التي تحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بسبعة ألقاب، في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وهي فرق لم يسبق لها إحراز اللقب أو حتى التأهل للنهائي، بينما سيكون على المغرب، الفائز باللقب مرة واحدة، مواجهة ساحل العاج وجنوب افريقيا وناميبيا في المجموعة الرابعة.

وتلتقي الجزائر، الفائزة باللقب مرة واحدة، مع السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة بينما أوقعت القرعة تونس، التي تملك لقبا واحدا أيضا، ضد مالي وموريتانيا وأنجولا في المجموعة الخامسة.

وتخوض الكاميرون، التي تملك خمسة ألقاب وفازت على مصر في النهائي قبل عامين، مواجهة صعبة ضد غانا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا بنين وغينيا بيساو.

وتقام البطولة، التي تستضيفها مصر للمرة الرابعة، في الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز.

وإليكم جميع مجموعات البطولة:

- المجموعة الأولى:

مصر

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

زيمبابوي

- المجموعة الثانية:

نيجيريا

غينيا

مدغشقر

بوروندي

- المجموعة الثالثة:

السنغال

الجزائر

كينيا

تنزانيا

- المجموعة الرابعة:

المغرب

ساحل العاج

جنوب افريقيا

ناميبيا

- المجموعة الخامسة:

تونس

مالي

موريتانيا

أنغولا

- المجموعة السادسة:

الكاميرون

غانا

بنين

غينيا بيساو