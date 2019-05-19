نادي نابولي الإيطالي يكشف عن استدعاء المنتخب الجزائري لفوزي غلام و آدم وناس تحسبا لكأس أفريقيا

قال نادي نابولي الإيطالي إن المنتخب الجزائري لكرة القدم قد استدعي رسميا الثنائي الجزائري فوزي غلام وآدم أوناس للحمل ألوان المنتخب المشارك في منافسات كأس أفريقيا للأمم المقرر إجراؤها في الفترة من 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز في مصر. ونشر النادي تغريدة على موقعه في تويتر قال فيها "الجزائر تستدعي فوزي غلام وآدم أوناس للمشاركة في كأس أفريقيا للأمم".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ويبدو وأن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي قد ضبط قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أفريقيا، حيث مكن المنتظر مشاركة كل من سفيان فيغولي المحترف في صفوف غالاتسراي التركي ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة متقدما كل من البنين والطوغو وغامبيا برصيد 10 نقاط.