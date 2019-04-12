رحلة في أوروبا.. إيطاليا وفرنسا بين التعاون الاقتصادي والخلاف السياسي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، والتي ستجري بعد 9 أسابيع، بدأت يورونيوز بالعد التنازلي، بقيامها برحلة بين دول الاتحاد، للوقوف على آراء الناخبين والقضايا التي تهمهم، وما يدور في أذهانهم قبل التصويت، في لحظات حاسمة يمر فيها الاتحاد.

مراسلة يورونيوز أنيليز بورجيس تواصل رحلتها في أوروبا وفي محطة على الحدود ما بين فرنسا وإيطاليا وقفت على مشروع نفق مونتي دانبان وتحدثت مع سكان المنطقة حول هذا المشروع. وفي إيطاليا إلتقت أنليز مع بعض المهاجرين حيث تطرقت معهم إلى الواقع الذي يعيشونه في إيطاليا.

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