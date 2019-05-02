زيارة الرئيس الإيطالي لكاتدرائية نوتردام تؤجل الخلافات مع فرنسا

زار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كاتدرائية نوتردام المنكوبة التي اندلعت فيها النيران في 15 أبريل الماضي و أحرقت برجها التاريخي .

زيارة الرئيس الإيطالي إلى فرنسا تأتي في وقت تصاعد التوتر بين البلدين حول السياسات المختلفة بشأن قضية اللاجئين.

غير أن حادثة إحتراق كاتدرائية نوتردام أجلت الخلافات إلى حين، فقد حملت زيارة ماتاريلا كافة أبعاد الإحترام للثقافة الفرنسية و الموروث الأوروبي المشترك وفق ما صرح به أثناء الزيارة .

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