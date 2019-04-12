القضاء الياباني يمدد توقيف كارلوس غصن إلى 22 نيسان الجاري

أعلنت محكمة طوكيو الجزئية اليوم الجمعة تمديد فترة احتجاز كارلوس غصن رئيس نيسان السابق ثمانية أيام لتمهل بذلك ممثلي الادعاء حتى 22 نيسان/أبريل لاتخاذ قرار إما بتوجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.

وأُلقي القبض على غصن للمرة الرابعة الأسبوع الماضي للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على خمسة ملايين دولار.

ولا يزال غصن بانتظار محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع آذار/مارس بعدما قضى 108 أيام في السجن. وينفي غصن ارتكابه أي مخالفة.

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