ذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجه يوم الجمعة تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن.
توجيه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن
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وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية إنه تم توجيه الاتهام إلى غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس آذار 2018.
وغصن محتجز منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني. وهو متهم بالفعل بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015.
ونفى غصن الاتهامات الموجهة له خلال مثوله أمام المحكمة هذا الأسبوع.
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