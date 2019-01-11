توجيه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجه يوم الجمعة تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن.